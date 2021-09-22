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【大戶動向】高瓴資本多次點石成金 A股布局方向曝光

股樓投資 16:50 2021/09/22

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高瓴資本為新一代「金手指」，有點石成金的能力，曾投資美團（03690）、海底撈（06862），大賺特賺，又先後入股特步（01368）和比亞迪（01211）食正今年的大升浪。

【全球減碳】國家主席習近平公布不再新建境外煤電 聯合國及美國稱為低碳發展重大貢獻，請按【見下頁

根據A股公司的中期報告披露，可以發現高瓴的新動向，主要在新能源、碳中和領域布局。除了隆基股份（滬：601012）、通威股份（滬：600438）、寧德時代（深：300750）等上市公司，高瓴的一級團隊還投資了碳阻跡、愛科農、藍晶生物等企業。

【中國電信】大股東公布增持計劃 涉及金額不少於40億人民幣，請按【見下頁

同時，高瓴亦看好未來兩至五年裡的科技領域，如半導體、前沿科技、新能源、智能硬件等四條賽道，並將硬科技稱為「歷史性的結構性投資窗口期」，近三年進一步加大了這方面的投資力度，納微科技（滬：688690）、怡合達（深：301029）、滙川技術（深：300124）等前十大股東名單中，都有高瓴的身影。

【延伸閱讀】名家論市：冠軍分析師張憶東 9月港股正處「磨底」階段 逢低布局十大金股，請按【見下頁

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另一方面，醫藥生物仍是高瓴的主陣地。第二季高瓴在愛爾眼科的持股比例僅下降0.02%，仍然是其第六大股東。而高瓴第二季也重新買入恒瑞醫藥（滬：600276）4,000多萬股，成為其第十大股東。

【同場加映】青姐話：監管無邊界 港股新常態

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記者：林衛

增持 通威股份（滬：600438） 海底撈（06862） 滙川技術（深：300124） 中國 恒瑞醫藥（滬：600276） 隆基股份（滬：601012） 寧德時代（深：300750） 股票

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