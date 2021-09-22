【券商點睇】人工關節中標結果好於預期 緩解對集採憂慮

日前，國家醫保局開展的人工關節集中帶量採購工作的擬中選結果於天津出爐。根據擬中選結果，共有44家企業中選，中選率為92%，從降價結果看，本次人工髖關節中選平均價格由35,000元（人民幣，下同）降至7,000元，人工膝關節由32,000元降至5,000元，平均降幅為82%，是次集採首年意向採購量為54萬套，達到中國醫療機構總需求的90%，預計將於2022年3月開啟全面採購工作。

【恒大危機】高盛預測恒大事件最壞情況 料拖累內地經濟增長放緩4.1百分點，請按【見下頁】

中航證券指，此次人工關節帶量採購的結果比預期好，悲觀情緒出現明顯反轉，部分相關的A股公司更出現股價漲停。該行判斷高值耗材器械集採將逐漸趨於常態，價格下降的預期也逐步兌現，但海外企業對高值耗材市場的高市佔率將會被打破，國產替代成為趨勢。

【延伸閱讀】港股追蹤：iPhone 13登場 9大概念股逐個捉，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

醫藥行業將呈現出回暖的迹象，市場風格或聚焦創新能力強、產品管綫豐富和競爭格局較好的企業，包括創新藥及其產業鏈，如藥明康德（02359）、泰格醫藥（03347）、康龍化成（03759）；進口替代能力突出的高端醫療器械龍頭；不受藥械降價影響的醫療服務行業。

【同場加映】青姐話：監管無邊界 港股新常態

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛