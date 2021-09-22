【人行放水】光大預計年內維持MLF等量操作 降準窗口或已關閉

國家統計局早前公布多項8月中國經濟數據均差過預期，令人民銀行降準的呼聲甚高，藉以向市場提供足夠信貸，穩定經濟。不過，光大證券發表報告稱，人行可能只維持中期借貸便利（MLF）操作，年內降準的窗口或已關閉。

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在結構性流動性短缺框架下，銀行超額流動性會隨着「資產投放—存款派生—繳準」而逐步消耗，即每隔一段時期，央行需要深度釋放一定中長期資金補充超儲。今年7月，人行降準釋放1萬億元（人民幣，下同）資金置換4000億元的MLF，實現中長期資金淨投放6,000億元。

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該行估計，9月MLF等量續作，預示本輪中長期資金投放基本結束。年內，MLF仍有2.45萬億元到期，人行可能仍將延續等量續作模式，並繼續讓銀行在結構性流動性短缺框架下運行。此外，前期已投放2,000億元再貸款支持區域法人金融機構，3,000億元支小再貸款在年內陸續全部投放。預計年內仍將有一定規模的支農、支小、綠色等再貸款工具出台。同時，2,000億元金融穩定再貸款存在擴容空間。

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由於2021年通過各類再貸款釋放的基礎貨幣規模不亞於一次降準，兼具「結構性降準與降息」的效果，導致人行年內再度降準的概率較低。若按照這兩輪規律推測，下一次中長期流動性的深度釋放，或落在 2022年第一季，用以支持年初信貸「開門紅」。

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記者：林衛