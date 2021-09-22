【投資商機】亞洲食品支出將增至逾62萬億元　報告剖6大商機趨勢

▲ 有報告估計，亞洲消費者對食品的支出將會在2030年前倍增至約62.3萬億港元。（資料圖片）

亞洲人口持續增長，而且區內國家加快發展，令亞洲市場的食品支出上升，消費者的需求亦有了新趨勢。有報告估計，亞洲消費者對食品的支出將會在2030年前倍增至8萬億美元（約62.3萬億港元）。

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綜合外電報道，PwC（羅兵咸永道） 、Rabobank（荷蘭合作銀行） 及Temasek（ 淡馬錫）共同撰寫研究報告，估計亞洲市場的食品支出將會由2019年的4萬億美元（約31.1萬億港元），在2030年前上升至8萬億美元（約62.3萬億港元），成為全球最龐大的食品及飲品市場。

具體而言，該報告強調了6個「關鍵趨勢」，包括健康飲食、新鮮農產品、安全和可追溯的來源、可持續消費、蛋白質替代品和線上購物。

擁全球6成半中產人口

報告指出，印度及東南亞將會是最顯著的增長動力，年複合增長率分別高達5.3%及4.7%；而中國則會繼續是亞洲內的最大市場。亞洲消費者的飲食習慣亦會改變，包括更著重健康、轉向網上消費，帶動整體食品市場的增長。同時，趨勢亦因人口增長所致。該報告估計，2030年前，亞洲將會有45億人口居住，同時有全世界65%的中產人口。

此趨勢將會為企業及投資者帶來發展機遇，惟同時亦為食品供應鏈增添壓力。自疫情爆發以來，供應鏈亦非常脆弱，報告估計整個產業需額外投資1.55萬億美元（約12.1萬億港元），才可滿足亞洲市場的食品需求。

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責任編輯：葉泳珊