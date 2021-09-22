【摺疊手機】傳三星正開發Galaxy Flex Note　摺疊式屏幕+設有S Pen收納空間

▲ 最近Samsung一項新商標和專利曝光，Galaxy Note系列手機在外觀設計上將作出重大改變。

三星（Samsung）於上月推出Galaxy Z Fold3和Galaxy Z Flip3兩款新摺疊手機，不過今年就取消推出旗艦手機 Galaxy Note系列。據外媒報道指，最近Samsung一項新商標和專利曝光，暗示Galaxy Note系列外觀設計上將有重大改變。

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外國科技網站LetsGoDigital一份報告顯示，Samsung向中國國家知識產權局（CNIPA）申請一項「Flex Note」商標及外觀設計專利。該款新專利設備採用環繞式屏幕，可向外進行對摺。值得注意的是，該款設備不但支援S Pen手寫筆，更使用磁吸式設計，為手寫筆預留收納空間。當用家對摺屏幕時，可將手寫筆吸附在機身上，以防止丟失。

從曝光的專利圖片中可見，該機並未設有前置開孔鏡頭， 外界推測，設備或會沿用類似Galaxy Z Fold3的屏下隱藏式鏡頭。據悉，該機將命名為「Galaxy Flex Note」，或會取代Galaxy Note系列手機，但目前尚未清楚Samsung是否計畫發布。

責任編輯：李寶如