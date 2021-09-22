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【Facebook】看準視訊需求？　Facebook再推新一代Portal Go

科技 11:29 2021/09/22

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Facebook亦看到 Portal 在商業市場中的潛力，裝置會在 12 月起支援 Teams，其同時支援 Zoom、WebEx、GotoMeeting 等服務。

疫情期間，人們對視訊的需求大增，令 Facebook 的平版裝置 Portal 在美國的銷量上升，早前推出新一代 Portal Go，除了主打便攜性，新產品亦看準企業對網上會議的需求，將在 12 月起將支援 Teams。

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Portal Go 是 Facebook 首款可攜式的智慧屏幕，可將其從充電座上拿下。雖然裝置的屏幕只有 10 吋，但可以增加其便攜性。Facebook 推出這款產品的初衷，是希望減少對用戶的束縛，讓他們可以在家中任何位置使用 Portal。在續航力方面，官方聲稱使用一對一 Messenger 通話的前提下可使用最多 5 小時。如果是關閉屏幕放音樂的話，一次充電最多能使用 14 小時。

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Facebook 亦在軟件方面作出更新，例如家庭模式允許用戶將 Portal 共享給家庭成員，並可以針對兒童用家制定一些限制，如當子女使用 Messenger 或 WhatsApp 時，可設定聯絡人清單中只有親屬。

公司亦看到 Portal 在商業市場中的潛力，裝置會在 12 月起支援 Teams，其同時支援 Zoom、WebEx、GotoMeeting 等服務。Facebook 未來也會加推 Portal for Business 的服務。

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記者：廖淑瑩

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