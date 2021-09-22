【澳洲地震】墨爾本所在州5.9級地震 悉尼阿德萊德有震感

澳洲墨爾本所在的維多利亞州發生5.9級地震，暫未收到傷亡報告。澳洲地震學家警告，餘震或會維持數月之久，當局呼籲民眾保持警覺。澳洲多地民眾能感受到是次維多利亞州的地震，包括悉尼及阿德萊德等。

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澳洲地質局（Geoscience Australia）表示，位於墨爾本東北方約180公里的曼斯菲爾德（Mansfield）周三（22日）早上9時15分發生5.9級地震，震源深度為10公里。同一地點9時33分發生1次4.0級餘震，附近地區早上9時54分發生第3次的3.1級地震，震源深度為6公里。

地震情況

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地震造成大量財物損失，但至今仍未錄得傷亡報告。澳洲緊急服務部門敦促維多利亞州居民，全日需提防餘震。地震學家警告，雖然周三再發生大型地震可能性很低，但鑑於今次地震強度，餘震或會持續數月。

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澳洲地質局表示收到大量震感報告，遠至新南威爾士州（NSW）的悉尼及偏遠地區民眾亦能感受到震動。南澳州首府阿德萊德（Adelaide）及塔斯曼納尼亞（Tasmania）第二大城市朗塞斯頓（Launceston）亦錄得震感報告，但當局指沒有海嘯威脅。

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責任編輯：李俊儀