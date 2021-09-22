【新加坡疫情】增1173宗確診 多個感染群組擴大

新加坡的新冠肺炎疫情未有回落跡象，單日再新增1,173宗確診個案及3名新冠患者死亡，累計確診及死亡個案分別升至超過7.9萬宗及65宗。幼兒園及外勞宿舍等多個感染群組都擴大，分別新增數宗確診。

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新加坡衛生部（MOH）宣布周二（21日）新增1,173宗確診，1,038宗屬社區感染，另外135宗屬外勞感染個案。新增確診個案中，有311人屬於60歲以上長者。新加坡同日新增5宗境外輸入個案。

新加坡現時有9個活躍感染群組，最新包括教育中心LearnJoy群組，累計有10宗確診，分別為1名職員及9名學生。

幼兒園童馨園（My Little Campus）義順分校群組也擴大，新增5宗確診後，累計確診增至24宗，包括2名職員、20名學生及2名家庭成員。

外勞宿舍Blue Stars Dormitory新增10宗確診，累計確診個案增至133宗。

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當局宣布新增3名新冠患者死亡，累計增至65人死。一名已接種一劑疫苗的74歲男子8月31日因其他疾病入院，他本身患有慢性腎病、糖尿病、高血壓和高血脂症。

男子入院時新冠檢測結果為陰性，但於本月9日確診新冠肺炎，並在周日（19日）去世。

另外兩名死者分別為1名62歲女子及1名83歲男子。女子無接種疫苗，7月23日確診新冠肺炎。她翌日入院，但於周一（20日）去世。而男子已接種疫苗，本月15日確診新冠肺炎，同樣於周一去世。

MOH指新加坡有1,109名新冠患者需要住院，大部分患者病情穩定。但有147名重症患者需要使用呼吸機，17名深切治療部（ICU）患者病情危殆。

新加坡在過去28日，約97.9%的本地確診患者無症狀或僅出現輕微症狀。

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責任編輯：鄭錦玲