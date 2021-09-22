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約翰遜專訪鬆口透露 首次承認育有6子女

環球社會熱點 10:57 2021/09/22

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政壇領袖的私生活素來是大眾關注的焦點之一，英國首相約翰遜更是當中最受注目的一人。約翰遜多年來拒絕透露自己有多少名子女，但近日在專訪中，他卻鬆口承認，現時共育有6名子女。

約翰遜79歲母逝世 被譽為家族最高權威 【下一頁】

三大難題夾撃英國 約翰遜難保今年有正常聖誕 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）接受美國全國廣播公司（NBC）專訪時，被問及是否現在育有6名子女，他直接回答「是」，更大談幼子出生後的日常生活變化，例如不停更換尿布等，並形容感覺十分美好。

多年來約翰遜一直迴避子女的問題，屢有報道傳出指他除了與第2任妻子惠勒（Marina Wheeler）育有4名子女外，婚後亦與藝術顧問麥金太爾（Helen MacIntyre）育有一女。約翰遜今次承認現時育有6名子女，相信是承認傳聞中的女兒。

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約翰遜改組內閣 外相藍韜文降職司法大臣（第七版） 【下一頁】

約翰遜於今年迎娶第三任妻子西蒙茲西蒙茲（Carrie Johnson），兩人的兒子Wilfred Lawrie Nicholas Johnson於去年4月出生，兩人早前更宣布，年底將迎來新生命誕生。連同即將出生的女兒，約翰遜將育有7子女。

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責任編輯：吳漢培

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