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【恒大3333】恒大明日如期支付境內債利息　另一美元債同明日付息

股市 10:53 2021/09/22

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恒大 （03333） 瀕臨違約邊緣，兩支恒大債券將於明日（23日）迎來付息日，市場密切關注恒大能否繼續履行債券兌付。恒大今日（22日）就一隻境內債發布付息公告，率先向市場派定心丸。

中策擬全數沽出恒大汽車　須回撥收益至最多虧損37億【下一頁】

恒大公司債「20恒大04」將於明日付息，債券發行總額40億元，5年期，票面息為5.8%。債權登記日為2021年9月22日，在當日前買入並持有的投資者享有利息。 根據彭博數據，恒大需為該隻債券2.32億元人民幣（3,600萬美元）利息。

另外，恒大周四亦需為票息8.25%的5年期美元債支付8,350萬美元（約6.5億港元）利息，而據該債券契約，逾期30天後將被視為違約。

截至今年年底，恒大需支付的債券利息總額達6.69億美元，其中約6.15億美元來自美元債券。

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編輯：吳敏芳

公司債券 固定利率債券 港股 中國恒大（03333） 恒大

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