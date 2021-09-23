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【恒大3333】恒大今日如期支付境內債利息　恒大系齊高開15%

股市 09:28 2021/09/23

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恒大 （03333） 瀕臨違約邊緣，兩支恒大債券將於今日（23日）付息。恒大昨日（22日）就一隻境內債發布付息公告，稱已通過「場外方式」協商解決，恒大股價高開15%，報2.61元。恒大物業 （06666） 亦升15%，報4.83元；恒大汽車 （00708） 高開14.8%，報3.33元。

中策擬全數沽出恒大汽車　須回撥收益至最多虧損37億【下一頁】

恒大公司債「20恒大04」將於今日付息，債券發行總額40億元人民幣，5年期，票面息為5.8%。債權登記日為2021年9月22日，在當日前買入並持有的投資者享有利息。 根據彭博數據，恒大需為該隻債券2.32億元人民幣（3,600萬美元）利息。

另外，恒大今亦需為票息8.25%的5年期美元債支付8,350萬美元（約6.5億港元）利息，而據該債券契約，逾期30天後將被視為違約。

截至今年年底，恒大需支付的債券利息總額達6.69億美元，其中約6.15億美元來自美元債券。

圖看恒大貸款對內銀影響、大行分析

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圖看恒大債務情況

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編輯：吳敏芳

公司債券 固定利率債券 港股 中國恒大（03333） 恒大

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【恒大3333】華置沽約1億股恒大股份　或出售所持餘下股份、股價升一成

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