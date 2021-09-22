  • 29°C
香港時間 : 2021922日 (三) 03:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國眾議院民主黨人計劃下周 對基建法案進行投票

股市 02:27 2021/09/22

分享：

美國眾議院民主黨領袖們計劃在下周一對參議院通過的基礎設施法案進行投票，此舉可能加劇民主黨內的分歧。（法新社資料圖片）

彭博社報道，美國眾議院民主黨領袖們計劃在下周一，對參議院通過的基礎設施法案進行投票，此舉可能加劇民主黨內的分歧，並令總統拜登的經濟議程面臨挫折。

基建法案的投票幾乎肯定會在更廣泛的稅收和支出法案投票之前進行，在過去幾周，後者的規模和範圍一直是民主黨內爭論的焦點。

對基礎設施法案進行投票的時機，將安撫溫和派民主黨人，他們上個月得到保證，這個由兩黨參議員支持的5,500億美元一攬子計劃將在9月27日之前交付眾議院投票。作為交換，他們支持了3.5萬億美元預算綱要，並以此作為這項更廣泛支出法案的起點。

然而，進步派民主黨人堅持認為，若在眾議院和參議院通過更廣泛的社會和其他項目支出法案之前，眾議院就對基建法案進行投票，那麼他們不會投贊成票。這意味著基建法案可能在眾議院無法獲得通過。

眾議院多數黨領袖Steny Hoyer在周二與記者舉行的電話會議上，談及上述更廣泛支出法案時表示，「我認為下周可能還無法準備好。」在被問及該時間表將如何與進步派的立場進行協調時，Hoyer沒有直接解釋。

「我們將通過一個能在參議院獲得通過的法案。」Hoyer談到了更大規模法案可能包含的內容和成本。

白宮正在向民主黨人施壓，要求他們堅持推進拜登的經濟計劃。周二白宮派出國家經濟委員會主任Brian Deese和白宮立法事務主任Louisa Terrell前往國會山，與一些眾議院民主黨人會面。

參議院民主黨溫和派Joe Manchin和Kyrsten Sinema已經表示，他們不支持規模達到3.5萬億美元的一攬子計劃。 

Hoyer表示，「如果參議院不能做到3.5萬億美元，我們將看看他們能做到甚麼。」

他指出，相信眾議院民主黨人會團結一致，最終通過兩項法案。

美國參議院顧問否決建議 阻民主黨派800萬綠卡

拜登將加大對國會民主黨人施壓 以推進支出法案

美國民主黨推動加稅 紐約富豪面臨61.2%重稅

編輯：李勝君

 


 

美股 基建 經濟 拜登 美國民主黨 美國眾議院 白宮

上一篇文章

拜登聯大演說沒點名中國　強調不尋求新冷戰

下一篇文章

Berenberg：儲局減碼買債　對美經濟和金融市場沒影響

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期跌百點　阿里美股滙豐ADR跌近2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌百點　阿里美股滙豐ADR跌近2%（不斷更新）
【HSBC滙豐】滙豐穿40元關後再跌　花旗：季績焦點落在回購、滙豐最快第三季績重啟回購（第二版）
【HSBC滙豐】滙豐穿40元關後再跌　花旗：季績焦點落在回購、滙豐最快第三季績重啟回購（第二版）
【香港樓市】北京據報要求大孖沙解決房屋問題　四大發展商單日失近800億市值、新地：不贊成壟斷市場（第二版）
【香港樓市】北京據報要求大孖沙解決房屋問題　四大發展商單日失近800億市值、新地：不贊成壟斷市場（第二版）
【美股市況】道指轉跌44點 納指升幅收窄至0.2%（不斷更新）
【美股市況】道指轉跌44點 納指升幅收窄至0.2%（不斷更新）
【恒大3333】恒大危機燒至日股　日本政府退休基金被揭持恒大債、內地網民戲稱恒大抗日英雄
【恒大3333】恒大危機燒至日股　日本政府退休基金被揭持恒大債、內地網民戲稱恒大抗日英雄
【恒大3333】滙豐、貝萊德及瑞銀過去數月增持恒大債券　晨星料中央拯救恒大的可能性不大
【恒大3333】滙豐、貝萊德及瑞銀過去數月增持恒大債券　晨星料中央拯救恒大的可能性不大