美國眾議院民主黨人計劃下周 對基建法案進行投票

▲ 美國眾議院民主黨領袖們計劃在下周一對參議院通過的基礎設施法案進行投票，此舉可能加劇民主黨內的分歧。（法新社資料圖片）

彭博社報道，美國眾議院民主黨領袖們計劃在下周一，對參議院通過的基礎設施法案進行投票，此舉可能加劇民主黨內的分歧，並令總統拜登的經濟議程面臨挫折。

基建法案的投票幾乎肯定會在更廣泛的稅收和支出法案投票之前進行，在過去幾周，後者的規模和範圍一直是民主黨內爭論的焦點。

對基礎設施法案進行投票的時機，將安撫溫和派民主黨人，他們上個月得到保證，這個由兩黨參議員支持的5,500億美元一攬子計劃將在9月27日之前交付眾議院投票。作為交換，他們支持了3.5萬億美元預算綱要，並以此作為這項更廣泛支出法案的起點。

然而，進步派民主黨人堅持認為，若在眾議院和參議院通過更廣泛的社會和其他項目支出法案之前，眾議院就對基建法案進行投票，那麼他們不會投贊成票。這意味著基建法案可能在眾議院無法獲得通過。

眾議院多數黨領袖Steny Hoyer在周二與記者舉行的電話會議上，談及上述更廣泛支出法案時表示，「我認為下周可能還無法準備好。」在被問及該時間表將如何與進步派的立場進行協調時，Hoyer沒有直接解釋。

「我們將通過一個能在參議院獲得通過的法案。」Hoyer談到了更大規模法案可能包含的內容和成本。

白宮正在向民主黨人施壓，要求他們堅持推進拜登的經濟計劃。周二白宮派出國家經濟委員會主任Brian Deese和白宮立法事務主任Louisa Terrell前往國會山，與一些眾議院民主黨人會面。

參議院民主黨溫和派Joe Manchin和Kyrsten Sinema已經表示，他們不支持規模達到3.5萬億美元的一攬子計劃。

Hoyer表示，「如果參議院不能做到3.5萬億美元，我們將看看他們能做到甚麼。」

他指出，相信眾議院民主黨人會團結一致，最終通過兩項法案。

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編輯：李勝君



