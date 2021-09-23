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【後生仔理財】月薪1.3萬元26歲男 4年儲夠首期買樓 4大上車妙計曝光

理財智慧 16:23 2021/09/23

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買樓一直是不少人尋一生的夢想，香港樓價高昂是鐵一般的事實，其實台灣的房價也是居高不下，上車難也是不少台灣人面對的困局。但台灣有一位男網友在網上交流平台表示，自己自身月薪只有4.6萬元台幣（約1.29萬港元），但工作4年後，就儲了110萬元台幣（約30.9萬元），現在26歲成功在台中買了房。


該男網友於台灣最大的匿名交流平台Dcard以「為了存錢，26歲我買房了」為題發文，分享自己22歲畢業後儲錢買樓的經驗。他指出，他畢業後就到台北工作，每個月的月薪有4.6萬元台幣（約1.29萬港元），年薪連同花紅等約67萬元台幣（約18.8萬港元），每個月扣除基本的房租、保險、娛樂費，大概還能儲1.5萬至2萬元台幣（約4,208元至5,611港元）。

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台男4大上車妙計


他有何儲錢方式呢﹖第一，他自到社會工作後的第一年就投入股市中，除了選一些穩定且息率高的股票，第二，他還會將投入股市的資金中的10%的短炒獲利金額當做娛樂資金。他解釋，就算為了存錢，也不會放棄平日的社交活動，如每年出國一次、吃燒烤、玩桌遊、射飛鏢等。最後於4年間儲下約110萬元台幣（約30.9萬元），第三，他又指，自己很少買昂貴的衣物或配件，也不會常跑出國，因此較易儲到錢。

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直至工作第三年後，他就起了買樓的想法，但發現雙北的房價實在太高，1坪（等於35.58平方呎）動輒60萬至80萬元台幣（約16.8萬至22.4萬港元），在預算的限制下，他就開始考慮到台中買房，這也是他的第四個上車妙計，他也剛好去年10月轉到台中工作，月薪來到了5.6萬元台幣（約1.57萬港元），年薪連花紅也有約80萬元台幣（約22.4萬港元）。

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他最後以545萬元台幣（約153萬港元）買下南區健康公園附近某大樓中高樓層的3房，首期包括約28萬港元的存款及28萬元的貸款，每月住屋支出大概6,000元台幣（約1,683港元）較在外租屋約8,000元至15,000元台幣（2,244元至4,208港元）便宜非常多。


該男網友表示對現在的生活十分滿意，想到台北找朋友，搭高鐵僅需花費1小時多，想去台南或南投也是1小時能到。他很滿意有屬於自己的空間，還能存更多的錢，而理想狀況，他會想用5年時間再存下一筆錢，到時候賣掉現在的房子，再買一間3房的一手單位。

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記者：陳詠妍

 

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