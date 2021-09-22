谷歌將豪擲164億收購曼哈頓寫字樓

▲ 谷歌宣布計劃以164億元，收購紐約市曼哈頓一座寫字樓。（法新社資料圖片）

谷歌周二宣布，計劃以21億美元（約164億港元）的價格購買紐約市一座辦公樓，盡管其大部分員工仍在遠程辦公。谷歌預計該交易將於2022年一季度完成。

報道稱，今次收購是自新冠疫情開始以來，美國寫字樓交易中最昂貴的一宗。

該寫字樓位於曼哈頓哈德遜廣場附近，谷歌已經租下了這座建築，並表示將行使購買權。谷歌首席財務官Ruth Porat在博文中稱，這棟大樓將作為谷歌在該地區新園區的錨點。

該筆交易對逐漸從疫情中復甦的紐約來說，是一個積極的信號，雖然包括谷歌在內的主要大型企業，此前一再推遲了復工日期。谷歌已經通知員工，他們在1月前不需要返回辦公室。

與其他科技企業一樣，谷歌在疫情期間得到迅猛發展，通過投資房地產和其他計劃取得可觀的收入。消費者在停工期間更加依賴互聯網服務，包括學習、工作和娛樂。

谷歌此前宣布，今年將在紐約投資2.5億美元，並在未來幾年將其在該地區的員工人數，從12,000人增加到14,000人。

該辦公樓預計在2023年中開放使用，將成為谷歌在加州以外最大的辦公室。該辦公園區佔地約170萬平方呎，設有谷歌的銷售和合作夥伴團隊。

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編輯：李勝君