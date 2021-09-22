  • 29°C
香港時間 : 2021922日 (三) 01:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

谷歌將豪擲164億收購曼哈頓寫字樓

股市 01:06 2021/09/22

分享：

谷歌宣布計劃以164億元，收購紐約市曼哈頓一座寫字樓。（法新社資料圖片）

谷歌周二宣布，計劃以21億美元（約164億港元）的價格購買紐約市一座辦公樓，盡管其大部分員工仍在遠程辦公。谷歌預計該交易將於2022年一季度完成。

報道稱，今次收購是自新冠疫情開始以來，美國寫字樓交易中最昂貴的一宗。

該寫字樓位於曼哈頓哈德遜廣場附近，谷歌已經租下了這座建築，並表示將行使購買權。谷歌首席財務官Ruth Porat在博文中稱，這棟大樓將作為谷歌在該地區新園區的錨點。

該筆交易對逐漸從疫情中復甦的紐約來說，是一個積極的信號，雖然包括谷歌在內的主要大型企業，此前一再推遲了復工日期。谷歌已經通知員工，他們在1月前不需要返回辦公室。

與其他科技企業一樣，谷歌在疫情期間得到迅猛發展，通過投資房地產和其他計劃取得可觀的收入。消費者在停工期間更加依賴互聯網服務，包括學習、工作和娛樂。

谷歌此前宣布，今年將在紐約投資2.5億美元，並在未來幾年將其在該地區的員工人數，從12,000人增加到14,000人。

該辦公樓預計在2023年中開放使用，將成為谷歌在加州以外最大的辦公室。該辦公園區佔地約170萬平方呎，設有谷歌的銷售和合作夥伴團隊。

【遙距工作】疫情持續　Google重返辦公室政策將延至明年1月

Google於美建新科技園區　重推硬件產品開發   

編輯：李勝君

谷歌（美：GOOGL） 美股 疫情 加利福尼亞 紐約

上一篇文章

Berenberg：儲局減碼買債　對美經濟和金融市場沒影響

下一篇文章

「末日博士」魯比尼憂全球掉入債務陷阱 利率正常化無望
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期跌百點　阿里美股滙豐ADR跌近2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌百點　阿里美股滙豐ADR跌近2%（不斷更新）
【恒大3333】滙豐、貝萊德及瑞銀過去數月增持恒大債券　晨星料中央拯救恒大的可能性不大
【恒大3333】滙豐、貝萊德及瑞銀過去數月增持恒大債券　晨星料中央拯救恒大的可能性不大
【美股市況】三大指數升幅收窄　道指升98點　納指升0.4%（不斷更新）
【美股市況】三大指數升幅收窄　道指升98點　納指升0.4%（不斷更新）
【HSBC滙豐】滙豐穿40元關後再跌　花旗：季績焦點落在回購、滙豐最快第三季績重啟回購（第二版）
【HSBC滙豐】滙豐穿40元關後再跌　花旗：季績焦點落在回購、滙豐最快第三季績重啟回購（第二版）
【香港樓市】北京據報要求大孖沙解決房屋問題　四大發展商單日失近800億市值、新地：不贊成壟斷市場（第二版）
【香港樓市】北京據報要求大孖沙解決房屋問題　四大發展商單日失近800億市值、新地：不贊成壟斷市場（第二版）
【恒大3333】恒大危機燒至日股　日本政府退休基金被揭持恒大債、內地網民戲稱恒大抗日英雄
【恒大3333】恒大危機燒至日股　日本政府退休基金被揭持恒大債、內地網民戲稱恒大抗日英雄