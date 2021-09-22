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「末日博士」魯比尼憂全球掉入債務陷阱 利率正常化無望

股市 00:15 2021/09/22

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魯比尼憂全球掉入債務陷阱，利率正常化無望。

因準確預測到2008年次貸危機而聞名的「末日博士」魯比尼(Nouriel Roubini)又有新論。他警告，疫情後世界似乎又將重蹈覆轍。

「我擔心我們會掉入債務陷阱，」這位Roubini Macro Associates的董事長兼執行長在接受彭博電視獨家訪問時表示。「鑑於債務比率，當中央銀行想要逐步撤回非常規貨幣政策時，股債市場、信貸市場和經濟都存在崩盤風險，他們將陷入債務陷阱，政策利率無法正常化。」

魯比尼說，當新冠疫情開始籠罩全球經濟時，寬鬆貨幣政策和刺激性財政政策被視為「支持金融體系」的必要條件。但結果卻是極端的。

「我們正處於債務超級周期，」他說。 「最終，央行掉入陷阱。人們說他們將使政策利率正常化，但鑑於私人和公共債務水平，如果他們試圖這樣做，將出現市場崩潰，經濟崩潰，因此，我認為最可能的路徑是高通脹環境下，名義債券的實際價值被抹去。」

隨着時間的推移，他認為利率上升和經濟放緩是必然結果，可能出現滯脹。

債務上限大戲或影響聯儲局決定 Guggenheim警告延遲減買債風險

【美國經濟】非農遠遜預期 　經濟歷史學家憂美60年代末滯脹重臨

編輯：李勝君

新冠肺炎疫情 美股 中央銀行 疫情 滯脹 財政政策 貨幣政策 債券 通脹

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