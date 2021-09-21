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【財務造假】瑞幸咖啡就集體訴訟達成和解　賠償金額最多1.9億美元

股市 22:49 2021/09/21

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【財務造假】瑞幸咖啡就集體訴訟達成和解　賠償金額最多1.9億美元

去年自爆財務造假的中國咖啡連鎖集團瑞幸咖啡發公告稱，集團遭美國存託股票（ADS）投資者發起集體訴訟一事，已與首席原告達成和解協議，和解金額不多於1.875億美元（約14.63億港元），料可完全解決2019年5月17日至2020年7月1日買入ADS的投資者可能提出的所有索賠。

瑞幸稱，會在今個財年確認和解準備金，但和解協議的條款仍有待確認，而協議最終需獲得美國法院及開曼法院的批准。

此外，瑞幸咖啡表示已向開曼法院提交呈請及傳票，以向公司及其聯合臨時清算人提議，對2025年到期的4.6億美元、年息0.75%的可轉換優先票據進行重組計劃。

瑞幸咖啡已向美國SEC提交上年的財務報告，淨營收為40.3億元人民幣，按年增長33.3%。截至去年底，瑞幸在內地經營3929間自營店及874間合作門店。

瑞幸咖啡去年已遭美國納斯特除牌，並已根據美國破產法第15章在紐約提交破產申請。

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編輯：李哲毅

美股 瑞幸咖啡（美：LK） 除牌

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