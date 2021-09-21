【恒大3333】中策擬全數沽出恒大汽車　須回撥收益至最多虧損37億

▲ 【恒大3333】中策擬全數沽出恒大汽車 須回撥收益 倘最低價2.2元出售虧損37億

中策集團 （00235） 擬出售恒大汽車 （00708） 1.336億股（佔發行股數1.37%）股權，中策指出，鍳於市況波動，以最佳價出售恒大汽車，須於適當時機立即採取出售行動，及於非常短的時間內完成，但根據上市規則規定，出售恒大汽車股份，須先尋求股東批准，並不實際可行，為增加靈活性，建議於股東特別大會上，預先尋求股東批准。

中策指出，出售價不得低於出售前5天平均價折讓超過20%，以及不得低於2.2元。

中策表示，2015年起收購恒大汽車的歷史成本為2.19億元，相當於每股1.64元。不過，倘若以最低價出售及並減去2021年1月1日的賬面值，將令公司錄得虧損。

中策須回撥收益，截至2020年12月31日，已就恒大汽車確認累計收益38.15億元，倘所有恒大汽車以3.45元出售，則出售確認虧損35.74億元，出售將不會對集團之負債造成影響。倘若按最低售價2.20元出售，有關出售確認虧損37.4億元。

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記者：譚志偉