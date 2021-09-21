  • 29°C
香港時間 : 2021921日 (二) 22:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大3333】中策擬全數沽出恒大汽車　須回撥收益至最多虧損37億

股市 22:18 2021/09/21

分享：

【恒大3333】中策擬全數沽出恒大汽車　須回撥收益　倘最低價2.2元出售虧損37億

中策集團 （00235） 擬出售恒大汽車 （00708） 1.336億股（佔發行股數1.37%）股權，中策指出，鍳於市況波動，以最佳價出售恒大汽車，須於適當時機立即採取出售行動，及於非常短的時間內完成，但根據上市規則規定，出售恒大汽車股份，須先尋求股東批准，並不實際可行，為增加靈活性，建議於股東特別大會上，預先尋求股東批准。

中策指出，出售價不得低於出售前5天平均價折讓超過20%，以及不得低於2.2元。

中策表示，2015年起收購恒大汽車的歷史成本為2.19億元，相當於每股1.64元。不過，倘若以最低價出售及並減去2021年1月1日的賬面值，將令公司錄得虧損。

中策須回撥收益，截至2020年12月31日，已就恒大汽車確認累計收益38.15億元，倘所有恒大汽車以3.45元出售，則出售確認虧損35.74億元，出售將不會對集團之負債造成影響。倘若按最低售價2.20元出售，有關出售確認虧損37.4億元。

【恒大3333】恒大危機觸發內銀股沽壓　富瑞：系統性風險微、籲趁低吸內銀

【恒大3333】滙豐、貝萊德及瑞銀過去數月增持恒大債券　晨星料中央拯救恒大的可能性不大

記者：譚志偉

港股 中國恒大（03333） 中策集團（00235） 恒大汽車（00708）

上一篇文章

【美股焦點】Uber料本財季實現調整後盈利　將是公司成立以來首次

下一篇文章

【恒大3333】許家公子被爆識飲識食、只飲法國EVIAN水　許家印偏好帝王級酒店待遇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期跌百點　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌百點　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
【恒大3333】恒大危機燒至日股　日本政府退休基金被揭持恒大債、內地網民戲稱恒大抗日英雄
【恒大3333】恒大危機燒至日股　日本政府退休基金被揭持恒大債、內地網民戲稱恒大抗日英雄
【恒大3333】蔡金強：恒大無得救、中央只能「善後」　內地樓市或因此陷入寒冬
【恒大3333】蔡金強：恒大無得救、中央只能「善後」　內地樓市或因此陷入寒冬
【香港樓市】北京據報要求大孖沙解決房屋問題　四大發展商單日失近800億市值、新地：不贊成壟斷市場（第二版）
【香港樓市】北京據報要求大孖沙解決房屋問題　四大發展商單日失近800億市值、新地：不贊成壟斷市場（第二版）
【美股市況】拜登聯合國大會演說　道指升140點　納指升0.3%（不斷更新）
【美股市況】拜登聯合國大會演說　道指升140點　納指升0.3%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】全球齊冧　外媒憂恒大引爆環球金融危機　夜期再瀉393點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】全球齊冧　外媒憂恒大引爆環球金融危機　夜期再瀉393點（不斷更新）