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【美股焦點】三大指數開市反彈   Uber漲逾8%

股樓投資 22:11 2021/09/21

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美股停止昨日跌勢，三大指數周二（21日）開市反彈，道瓊斯工業平均指數升158.22點及0.47%，報34,128.69點，標準普爾500指數升22.76點及0.52%，報4,380.49點，納斯達克指數升89.46點及0.61%，報14,802.36點。

恆大危機推動投資者轉向避險資產，現貨白銀漲0.94%，報22.46美元/盎司，帶動相關板塊上漲，First Majestic Silver（AG）漲2.43%，Fortuna Silver Mines（FSM）漲2.43%、Pan American Silver（PAAS）漲1.44%。

Uber（UBER），預計本季將首次錄得EBITDA盈利，並預計客流量會進一步上升，Uber漲8.24%。

同場加映：【青姐話】監管無邊界 港股新常態

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

美股 標準普爾500指數 美元 道瓊斯工業平均指數

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