【美股焦點】三大指數開市反彈   Uber漲逾8%

美股停止昨日跌勢，三大指數周二（21日）開市反彈，道瓊斯工業平均指數升158.22點及0.47%，報34,128.69點，標準普爾500指數升22.76點及0.52%，報4,380.49點，納斯達克指數升89.46點及0.61%，報14,802.36點。

恆大危機推動投資者轉向避險資產，現貨白銀漲0.94%，報22.46美元/盎司，帶動相關板塊上漲，First Majestic Silver（AG）漲2.43%，Fortuna Silver Mines（FSM）漲2.43%、Pan American Silver（PAAS）漲1.44%。

Uber（UBER），預計本季將首次錄得EBITDA盈利，並預計客流量會進一步上升，Uber漲8.24%。

同場加映：【青姐話】監管無邊界 港股新常態

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠