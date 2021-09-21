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【恒大危機】高盛預測恒大事件最壞情況 料拖累內地經濟增長放緩4.1百分點

股樓投資 22:24 2021/09/21

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內房股恒大(03333)陷入財困事件，除震動內房行業及股市。加上恒大規模龐大，其違約對內地經濟的影響亦漸受關注。 高盛認為，恒大爆發違約危機是全球投資者當前面對的最大下行風險。並預期內地經濟增長將因為恒大危機而放緩，保守估計減少1.4個百分點，進一步惡化的情況下，負面影響可以達到2.5個百分點，最壞情況下則是4.1個百分點。恒大周二收報2.27元，跌0.4%。

【大行點睇】招銀國際料恒指24000點現短期底部 建議率先吸納5股   詳情請看【下一頁

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另一間大行花旗則指，內地將採取行動防止恒大危機成為美國雷曼事件的翻版，惟部分銀行可能會成為犧牲品，而花旗對銀行高風險房企貸款敞口的分析顯示，民生銀行（01988）、平安銀行（深：000001）和光大銀行（06818）的信貸風險最大。花旗同時看好部分內銀在恒大事件中所受衝擊較小，包括南京銀行（滬：601009）、重慶農村商業銀行（03618）、及郵儲銀行（01658）。相信股價下跌會帶來吸納機會。

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撰文 : 李尚毅

中國恒大（03333） 港股

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