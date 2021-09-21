【恒大危機】高盛預測恒大事件最壞情況 料拖累內地經濟增長放緩4.1百分點

內房股恒大(03333)陷入財困事件，除震動內房行業及股市。加上恒大規模龐大，其違約對內地經濟的影響亦漸受關注。 高盛認為，恒大爆發違約危機是全球投資者當前面對的最大下行風險。並預期內地經濟增長將因為恒大危機而放緩，保守估計減少1.4個百分點，進一步惡化的情況下，負面影響可以達到2.5個百分點，最壞情況下則是4.1個百分點。恒大周二收報2.27元，跌0.4%。

【大行點睇】招銀國際料恒指24000點現短期底部 建議率先吸納5股 詳情請看【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

另一間大行花旗則指，內地將採取行動防止恒大危機成為美國雷曼事件的翻版，惟部分銀行可能會成為犧牲品，而花旗對銀行高風險房企貸款敞口的分析顯示，民生銀行（01988）、平安銀行（深：000001）和光大銀行（06818）的信貸風險最大。花旗同時看好部分內銀在恒大事件中所受衝擊較小，包括南京銀行（滬：601009）、重慶農村商業銀行（03618）、及郵儲銀行（01658）。相信股價下跌會帶來吸納機會。

【騰訊700】 騰訊持股環球音樂於荷蘭掛牌 成今年歐洲最大上市交易 詳情請看【下一頁】

同場加映 【iM會客室】港股四面楚歌 恒指支持22600

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機