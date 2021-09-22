【物流延遲】大企自購貨櫃　獨立租船望解困

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據數據資訊提供商標普全球普氏（S&P Global Platts）的資料顯示，將1個40英尺長的貨櫃從亞洲運往歐洲，其成本為1.75萬美元(約13.26萬港元)，是1年前的10倍或以上。一些船運公司現在甚至要收取保險費，以保證在指定時間內交貨。
現時全球出現一個「怪現象」，有碼頭埋滿貨櫃，有碼頭則一櫃難求。物流問題影響品牌的供應鏈，企業只能眼白白錯失賺錢良機？據《BBC》報道，一些大企開始考慮甚至落實，購買貨櫃及包船，以應對貨品或原材料短缺的挑戰，包括美國巨頭Walmart和The Home Depot，以及瑞典的宜家。
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經濟學家：企業需思考新商業模式
全球在搶貨櫃運貨，航運公司如Maersk (馬士基)看似「唔憂做」，但其發言人Concepción Boo Arias 表示，相對於疫情之前，該公司確實部署了更多船和貨櫃，但仍然避不開延誤，錯過了多次航次和運力。她解釋指，在一個港口多停留幾天，可能會使該貨櫃船的總行程增加兩星期。
長遠而言，經濟學家Marc Levinson建議，企業應重新考慮對全球供應鏈的依賴程度，航運危機確實凸顯了企業依賴從世界各地進口不同原材料，加工後再銷往不同市場的商業模式的風險。亦建議消費者需重新思考自己的購物習慣，是否要不斷購物，如何能減少浪費。
責任編輯：梁巧恩