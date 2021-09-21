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【騰訊700】 騰訊持股環球音樂於荷蘭掛牌 成今年歐洲最大上市交易

股樓投資 21:30 2021/09/21

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獲內地科網巨頭騰訊（00700）投資的全球最大唱片集團之一環球音樂（UMG）將於周二在荷蘭阿姆斯特丹證券市場掛牌，按上市參考價計算，公司市值將達到335億歐元，即3,065億元。　由法國媒體巨擘維旺達（Vivendi）分拆上市的環球音樂，定價為每股參考價18.5歐元，令公司市值將達到390億美元，即3,020億元，將成為今年歐洲最大宗的上市交易。騰訊周二收報450元，跌0.9%。　

【大行點睇】招銀國際料恒指24000點現短期底部 建議率先吸納5股   詳情請看【下一頁

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由騰訊牽頭的財團2019年與維旺達達成協議，收購環球音樂一成股權，去年騰訊財團再增持至兩成。維旺達目前仍持有環球音樂一成股權，集團主席博洛雷（Vincent Bollore）則持有近18％股權。

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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