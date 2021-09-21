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【中遠海運】中遠海運港口收購德國漢堡港35%股權

股市 20:51 2021/09/21

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全球港口運營商中遠海運港口 （01199） 宣布全資附屬公司國龍收購HHLA德國漢堡港CTT碼頭35%股權，於交割時，國龍將向 HHLA 支付出售股份之作價6500萬歐元，以及出售交割股東貸款之作價，金額相等於交割股東貸款的面額，及截至2020年12月31日目標公司根據 HHLA 與目標公司訂立的集團清算協 議結欠HHLA之金額的35%(即3423.88萬歐元)的利息，按自2020年12月31日起至交割日止期間的歐洲銀行同業拆息率加年利率2%計算。

漢堡港作爲歐洲對華貿易的重要樞紐之一，擁有優越的地理位置及豐富的後方集疏運設施，也是中歐班列重要的歐洲節點。

中遠海運董事總經理張達宇表示，漢堡CTT碼頭是歐洲物流的重要節點，位置與水深等天然條件得天獨厚、腹地廣闊，未來發展潛力巨大。

漢堡港口與物流執行董事會主席Angela Titzrath表示，CTT 碼頭已成中遠海運船隊的主要挂靠點。未來雙方將以大力發展 CTT 碼頭業務爲共同目標， 幷加强推動中國與漢堡在物流業務的互聯互通。

相關文章：

【業績│航運】中遠海運國際上半年多賺21% 增派中期息至10仙

責任編輯︰曾樂詩

港股 中遠海運港口（01199） 互聯互通 貿易 運輸 收購

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