【理財智慧】何謂期權？（4）

閱讀了本系統前數篇文章的讀者，應該對期權有基本了解，本文就嘗試解答一些初學者常見的錯誤。令讀者更了解期權這種投資工具。

統一標準

前文提到期權是一紙合約，買賣雙方定下何時，以某個價碼買賣某數量的某商品。看似買賣雙方有極大自由度，定下心儀的條款。但實際上，那些條款不是由買賣雙方所定下，而是交易所上早有這些合約，可供投資者買賣。例如蘋果150（美元，下同），9月30日到期，買入100股的認購期權。市場上有這張合約可供買賣，期權買／賣雙方才可交易，買家／賣家不可忽發奇想，創造一些市場上沒有的期權，買家雙方只是在市場上選擇合適條款的期權。例如蘋果150.55元，9月30日上午９時45分到期，買入99股期權。

如果投資者真的想買賣那些奇怪期權，只能直接自行尋找買／賣家，自行商議條款，這已經非本文討論範圍之內。

可供買賣

期權是一紙合約，買家Ａ付出期權金，獲得權利，賣家Ｂ收到期權金，負上責任。但是這張合約是可以買賣的，不用持有到期。買家Ａ買了認購期權後，可以因各種原因，例如不張睇好某股票，便將期權賣出，賣給了Ｃ，放棄了權利，得到期權金。這時，賣家Ｂ便向Ｃ負責，Ａ就與Ｂ沒有關係。若果Ｂ突然覺得某股票很犀利，不想再付上責任，可以在市場上，買回該期權，那麼Ｂ就不用再付上任何責任。要留意，正如上文所講，期權有統一標準，同一條款的期權在市場上有大量交易，B從市場上買回期權，不等於他向Ａ買回，只是向市場上任何買家，買入一模一樣的期權。

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