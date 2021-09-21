塔利班承諾解決人權問題 但提出一項要求

塔利班雖然重掌阿富汗兼成立臨時政府，但國際社會普遍仍對當地的人權問題抱有疑慮，亦未有國家率先承認塔利班為合法政權。塔利班發言人、暨資訊及文化部副部長穆賈希德接受訪問時表示，除非國際社會願意先承認塔利班政權，才會回應人權議題。

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穆賈希德（Zabiullah Mujahid）接受阿富汗媒體Tolo 新聞時指出，歐盟批評塔利班侵犯人權的同時，卻不承認組織為合法政權，是一種不合理的片面做法。穆賈希德稱除非歐盟以負責任態度對待塔利班、承認現任臨時政府為有效政權；歐盟才可以合法地就人權問題表達憂慮，塔利班會回應有關議題。

駐阿富汗大使兼歐盟代表團團長布蘭特（Andreas Von Brandt）於周日（ 19日）曾表示，歐盟對阿富汗侵犯人權的行為深表關切，尤其是婦女接受教育及工作權利。

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阿富汗獨立人權委員會（AIHRC） 周日發表聲明指，塔利班自從掌權後便佔據其辦公室及設備，組織已無法履行監察當地人權職責。AIHRC要求聯合國人權理事會設立一個獨立機構，監察阿富汗境內的侵犯人權行為，並呼籲塔利班尊重人權。

穆賈希德回應指，AIHRC並不是國際人權組織，只是屬於前任政府時的一個官方機構，但強調已開始調查有關AIHRC建築物被佔用的指控。

責任編輯：郭麗明