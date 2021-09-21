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【潛力股精選】孫運喜：美蘭空港（00357）

股市 18:45 2021/09/21

分享：

中秋之日，《iMoney》主編孫運喜為投資者推介兩隻潛力股。第一隻為美蘭機場 （00357） ，指其技術走勢強，逆市表現硬淨。美蘭空港今日收報31.3元，以每手買賣單位1000股計，入場費約31,300元。想知買賣策略，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET講股通》足本版：孫運喜：小心外圍風雨【按此】

Time code：

00：00 - 港股今日市況速覽　恒指尾市倒升逾百點
01：50 - 濠賭股反彈　友邦  （01299）  升6%
03：00 - 高盛引述澳博料6大澳門賭牌牌主可續牌10年
04：10 - 地產股也反彈　長實  （01113）  彈4%
05：44 - 港股緊張氣氛稍緩　惟外圍市況要留意
06：56 - 美國債務上限問題要關注
09：51 - 股票分析：大家樂  （00341）  可以買嗎？
13：13 - 股票分析：電訊盈科  （00008）  買賣策略如何
16：03 - 股票分析：太平洋航運  （02343）  要止賺嗎？
19：55 - 股票分析：中遠海航  （01919）  走勢如何
22：15 - 股票分析：長實集團  （01113）  41.8元買入應沽出嗎？
25：36 - 股票分析：完美醫療  （01830）  7元有貨要止蝕嗎？
27：10 - 股票分析：港交所  （00388）  哪個價位可入
29：52 - 股票分析：建滔  （00148）  哪個價位可入
32：04 - 港股收市市況速覽及走勢分析
33：29 - 股票推介：美蘭空港  （00357）
34：59 - 股票推介：上石化  （00338）

重溫今早《ET開市直擊》- 中、港地產股冇運行 港股殘局怎收拾【按此】

欄名 : 潛力股精選

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