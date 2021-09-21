【潛力股精選】孫運喜：上石化（00338）

中秋之日，《iMoney》主編孫運喜為投資者推介兩隻潛力股。第二隻為上石化 （00338） ，指其表現跑贏大市，「破腳穿頭」走勢佳。上石化今日收報2.01元，以每手買賣單位2000股計，每手入場費約4,020元。想知買賣策略，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET講股通》足本版：

Time code：

00：00 - 港股今日市況速覽 恒指尾市倒升逾百點

01：50 - 濠賭股反彈 友邦 （01299） 升6%

03：00 - 高盛引述澳博料6大澳門賭牌牌主可續牌10年

04：10 - 地產股也反彈 長實 （01113） 彈4%

05：44 - 港股緊張氣氛稍緩 惟外圍市況要留意

06：56 - 美國債務上限問題要關注

09：51 - 股票分析：大家樂 （00341） 可以買嗎？

13：13 - 股票分析：電訊盈科 （00008） 買賣策略如何

16：03 - 股票分析：太平洋航運 （02343） 要止賺嗎？

19：55 - 股票分析：中遠海航 （01919） 走勢如何

22：15 - 股票分析：長實集團 （01113） 41.8元買入應沽出嗎？

25：36 - 股票分析：完美醫療 （01830） 7元有貨要止蝕嗎？

27：10 - 股票分析：港交所 （00388） 哪個價位可入

29：52 - 股票分析：建滔 （00148） 哪個價位可入

32：04 - 港股收市市況速覽及走勢分析

33：29 - 股票推介：美蘭空港 （00357）

34：59 - 股票推介：上石化 （00338）

*重溫今早《ET開市直擊》 中、港地產股冇運行 港股殘局怎收拾（附Time code）【按此】*