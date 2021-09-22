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【室內設計】 43萬大改翠怡294呎單位 五門變兩門 廚廁對調 大廳空間倍增

理財智慧 19:03 2021/09/22

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「上車」在不少年輕人看來是遙不可及的夢，但現實上也有不少人透過努力打拼，成功建造一個夢想的家。這次介紹的單位屬豪裝，其位於大埔翠怡花園，294呎，戶主用了43萬來打造出工業風格調。

這一個單位原則不但是眼鏡房單位，更是五門歸心的格局，即是兩間房的房門、廚房門、廁所門和大門一共五扇門，全皆面向大廳的間隔，而這樣的間隔一般難以擺放需要靠牆的大型傢俬，如飯桌、梳化等。

而這次戶主決定把兩扇房門並排的眼鏡房拆掉，然後把廚廁對調，使全屋只剩下兩對門，而兩對門均是特色門，廁所用了穀倉門，睡房則以書櫃和貨櫃門劃分，並與書房和開放式廚房相連，使各個空間擺布更靈活。為了增加儲物空間，設計師在入門口的位置做了一個間牆櫃而其門則與廁所共用。

    點擊圖片放大
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【室內設計】80後情侶偏愛離島清幽環境 購入近40年樓齡440呎愉景灣單位 擲50萬改造成現代鄉村風家居 【下一頁

是次房屋的格調採用了工業風，用了灰、黑和藍的冷色調為主調，在廁所上，設計師用了灰色啞面配藍白色仿雲石瓷磚來打造；書房則以灰色為主調，配上灰鐵色書櫃和架；廚房則以一對籃色的貨櫃門和湖水綠瓷磚最為搶眼；最後大廳以湖水藍和微水泥牆打造出工業風，使全屋的風格統一和諧。

在裝修過後戶主，指「 在改動後，我最喜歡的地方是大廳，因為其面積比以前大了兩倍，變相在空間上運用得很舒服，也不會感覺很窄。」

 

裝修費用 （不包家具電器）

清拆：$ 31，000

泥水：$ 60，000 

油漆：$ 20，000 

木工及傢俬：$ 120，000

水電：$ 65，000

雜項 ：$ 57，000

合共 ：$ 430，000

*圖片及資料由「裝修佬-香港一站式網上裝修平台」提供。

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責任編輯：關海儀

 

 

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