新西蘭2男子帶大量KFC闖奧克蘭 違封城規定被捕

新西蘭最大城市奧克蘭正實施封城措施，市內餐廳需暫停營業。新西蘭警方發表聲明表示，在巡邏時逮捕2名意圖入城男子，並在車輛上搜出大量KFC食品和現金。新西蘭警方指2人違反防疫規定，未來不排除提出進一步指控。

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新西蘭警方發言人周一（20日）發表聲明表示，在奧克蘭附近巡邏時候發現一輛可疑車輛，車上人士看到警察後立即掉頭加速駛離，警方最終在路邊截停車輛。在車輛後備箱中發現大量肯德基（KFC）食品，及逾10萬紐元（約54.7萬港元）現金。

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新西蘭警方已拘捕2名男子，分別為23歲及30歲，當局指2人從距離奧克蘭75英里的哈密爾頓（Hamilton）出發，企圖進入奧克蘭。根據警方公布圖片，2人最少帶有3桶雞肉、約10杯椰菜沙律（coleslaw）、1大包薯條及4大個裝有其他肯德基食品的紙袋。

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警方指2名男子因違反防疫規定，需要出庭應訊，未來或可能提出進一步檢控。根據新西蘭衛生法規，2人行為最高可判處為期半年監禁，或罰款最多4,000紐元（約2.2萬港元）。

奧克蘭（Auckland）現時正實施嚴格封城限制，市內餐廳包括外賣服務全部關閉，民眾需留在家中，當局僅維持城市基本服務運作。新西蘭其他地區則實施2級警報，餐廳、酒吧等場所開放，民眾亦可外出。

責任編輯：李俊儀