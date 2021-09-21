【新股IPO】安能物流、和譽開曼傳今日開始預路演 共集資8億美元

近期有多隻新股闖關或準備啟動招股。消息指，安能物流及和譽開曼早前已成功闖關，並於今日啟動上市前預路演工作，合共集資8億美元，其中安能物流計劃集資約5億美元。根據初步招股文件顯示，安能物流為內地最大貨運物流供應商，去年貨運總量約為1,020萬噸，截至4月底止與約7,000家貨運合作商和22,400家貨運代理商達成合作，今年首4個月錄得虧損22.5億元人民幣，相較去年同期盈利約1.5億元人民幣；安能物流的聯席保薦人為摩根大通及中金公司。

延伸閱讀：【大行報告】 摩通籲趁反彈減持內房 下調多隻內房及物管股評級

▼ 點擊圖片放大 +11 +10



至於和譽開曼，則為專注於小分子腫瘤療法的內地臨床階段生物製藥公司，目前有14個在研項目，聯席保薦人為摩根士丹利及摩根大通，股東包括禮來亞洲基金、貝萊德、華平投資、GIC、中金、啟明創投、國藥資本及淡馬錫等，預計集資約3億美元。

同場加映：【iM會客室】港股四面楚歌 恒指支持22600

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正