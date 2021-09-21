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【新股IPO】安能物流、和譽開曼傳今日開始預路演 共集資8億美元

股樓投資 19:06 2021/09/21

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近期有多隻新股闖關或準備啟動招股。消息指，安能物流及和譽開曼早前已成功闖關，並於今日啟動上市前預路演工作，合共集資8億美元，其中安能物流計劃集資約5億美元。根據初步招股文件顯示，安能物流為內地最大貨運物流供應商，去年貨運總量約為1,020萬噸，截至4月底止與約7,000家貨運合作商和22,400家貨運代理商達成合作，今年首4個月錄得虧損22.5億元人民幣，相較去年同期盈利約1.5億元人民幣；安能物流的聯席保薦人為摩根大通及中金公司。

延伸閱讀：【大行報告】 摩通籲趁反彈減持內房 下調多隻內房及物管股評級

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至於和譽開曼，則為專注於小分子腫瘤療法的內地臨床階段生物製藥公司，目前有14個在研項目，聯席保薦人為摩根士丹利及摩根大通，股東包括禮來亞洲基金、貝萊德、華平投資、GIC、中金、啟明創投、國藥資本及淡馬錫等，預計集資約3億美元。

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記者：張以正

集資 IPO 港股

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