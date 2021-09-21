【創業兵團】22歲靚女Gap Year創威靈頓月餅應節　無薪實習備戰　立志當廚師開店

現年22歲的中大女生陳加恩（Phoebe）選擇於中秋推出應節產品「威靈頓月餅」，以創新及中西合璧為賣點，將英國廚神Gordon Ramsay的招牌菜式威靈頓牛柳（Beef Wellington）化成港式月餅。

Phoebe日前接受專訪時分享，去年疫情爆發初期停課，於是有更多時間研究新菜式。期間更遠赴英國探親，開始嘗試獨力預備聚餐飲食，並習慣將社交平台作為其Cooking blog分享食譜，日漸獲得不少關注及分享。

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磨練技術 到高級餐廳「取經」

怎料去年中秋，她如常分享為親友烹調的中秋大餐之中，有一道由威靈頓牛柳改造而成的精緻版威靈頓月餅，獲得不少本港及歐美網民關注。她指：

平日較喜愛烹調西方菜式，加上當時覺得傳統月餅食到「有啲厭」，決嘗試「搞啲新意」中西合璧。於是研製出更小巧、容易入口的小型威靈頓月餅。

她透露，該社交平台的帖文獲得近6萬個讚好及過萬人分享，當中甚至有人詢問可否向她購入試食，由此萌生創業念頭。近日她更創立了自家品牌「Phoebe's Kitchen」，並籌備推出第一款威靈頓月餅產品，投入了接近6位數字資金。而該款月餅由今年7月推出至數日前已全部售罄，賣出超過8,000件。

威靈頓月餅售逾8千件

首次創業同時要兼顧學業，的確好不容易。不過她指出，因為首次分享該產品引起之回響，以及獲得身邊親友支持，令她的目標更明確。她為了全力籌備創立品牌，去年更決定休學一年，分別到凱悅酒店集團內的法國餐廳，以及意大利餐廳「取經」，藉着擔任廚師助理，磨練技術。

是次由籌備創立品牌，改良產品以至市場營銷，全靠家人及朋友助力，「全家總動員幫手試食」。她分享，雖然威靈頓月餅看似簡單，但是為了要令其看起來與傳統月餅相似，製作月餅酥皮時就更具挑戰，有較高難度。她更花了接近一年時間，製作超過100件威靈頓月餅才得出最新食譜。另找來了從事市場營銷行業的哥哥幫忙，給予不同推廣意見。

在市場推廣方面，她為節省創業成本，至今僅花了數百元於社交平台投放廣告。由於有見社交平台累積了不少人氣，期望繼續藉口耳相傳，拓知名度。她指，目前該品牌聚焦在增加網上內容，而非網上宣傳的開支。例如透過分享Cooking blog，更有效為平台增吸引力，同時有宣傳效用。

續鑽研 藉口耳相傳拓知名度

事實上，她一直靠網上渠道如YouTube自學廚藝，還愛「煮大餐」予家人朋友聚會享用，還能煮出中、西、日式等各類菜式。對於品牌未來發展，她表示將會努力學習，繼續鑽研其他創新菜式及產品。

讀酒店及旅管 立志當廚師開店

談及未來的職業發展，Phoebe直言，去年Gap Year到酒店餐廳無薪實習以及創立自家品牌，均令她更堅持未來實踐當廚師、開餐廳的目標。

她分享，早前到過不同高級餐廳實習，惟發現女性廚師十分少見。其中更有不少男性廚師對於女生想當廚師，表示驚訝。因為工作環境油膩、悶熱辛苦，而且工資低，起薪僅1.4萬至1.5萬元。

不愛坐定定 想見別人快樂

她指出，目前在本地甚至亞洲地區，大眾對於廚師的刻板印象仍然是較低微的行業，家人亦會擔心「女仔做廚辛苦」。但在外國則反之，普遍會視為一門藝術，更比得上醫生。

不過她笑言，自己熱愛下廚的動力，源自於想見到別人快樂，不單只是一份工資。她說：

因不喜愛坐定定，亦不怕辛苦，所以會繼續堅持。希望讓大家見到，即使是女廚師也可以有個人事業成就。

她更有意在畢業之後，到法國等海外地方繼續學廚，目標在學有所成後，回到土生土長的香港，分享這份快樂。

記者：張寶燕

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