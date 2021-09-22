【蘋果iPad】蘋果新iPad、iPad mini周五開賣　實試Touch ID、Center Stage功能

▲ 到底今次新iPad mini及iPad有咩咁吸引？立即觀看本報實測啦！

蘋果（Apple）日前舉行秋季發布會，帶來多款新品，包括：iPhone 13系列、iPad 9、iPad mini 6以及Apple Watch Series 7等，其中兩款新iPad更引起外界熱烈關注。在iPad 9及iPad mini 6周五（24日）公開發售前，本報記者就率先進行實測，試用兩款新iPad的最新功能！

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今年的蘋果發布會後最受關注的，並非iPhone 13，而是設計外觀、規格都有改變的iPad mini 6。

是次登場的iPad mini 6，換了更接近iPad Air的設計，擁有多彩金屬機身和佔比更高的8.3吋Liquid Retina屏幕。而且iPad mini6試用果迷最喜愛的Touch ID，更將Touch ID整合到了頂部的電源鍵，相當方便用家開鎖。記者也多次嘗試，發現Touch ID相當靈敏，很快就可以解鎖iPad！

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iPad mini 6採用A15 Bionic，CPU較前代mini增強了40%，GPU更強了80%。無論打機、看影片都相當流暢。

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至於功能方面，今次新iPad mini更新增Center Stage功能，鏡頭會自動跟上畫面中的人物，若有其他人加入或離開，畫面會隨之拉遠或拉近。記者也嘗試試用相關功能，可看到鏡頭移動都很順暢及敏感，鏡頭可立刻偵測到畫面中的人物並跟隨移動。不過鏡頭偵測到及可移動的範圍就不會太廣，但相信已足夠用家使用。

另外，iPad mini 6支援的第二代Apple Pencil，機身側面更為Apple Pencil留出吸附位置充電。

雖然屏幕佔比更高、處理器升級、相機升級，但iPad mini 6整體重量反而從原本的308.2克減輕至195.4克。對於需要帶iPad外出的用家，iPad mini 6就相當適合。

新一代iPad mini設有4種顏色，分別是：粉紅色、星光色、紫色和太空灰色，備有64GB及256GB配置，周五（24日）起正式發售。Wi-Fi型號售價由 3,999港元起；Wi-Fi + 流動網絡型號售價由5,199港元起。

iPad 9主打平價 2,599港元起

而以莘莘學子作為設計目標的iPad 9就主打平價，採用較舊的A13 Bionic處理器，但相信對於學生或用來看影片、上網的用家來說，已相當足夠。

最新的iPad 9就採用直角切邊設計，搭載10.2吋Retina屏幕，而且首次採用原色調技術，支援True Tone功能，可根據環境光線自動調整屏幕的色溫，另維持Touch ID指紋識別。

為了迎合在家學習及在家辦公的趨勢，蘋果將iPad 9的前置鏡頭由120萬像素升級10倍，變成1200 萬像素超廣角鏡頭，也支援Center Stage功能，方便用家使用視像上課和開會。

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值得一提的是，iPad 9支援1代Apple Pencil，但就沒有磁吸充電功能，必須拆下筆套後接上 iPad的lightning充電孔，十分阻礙空間。而且由於Apple Pencil的筆套相當細小，所以筆套後拆下更有機會丟失。

售價方面，iPad 9 Wi-Fi型號售價由2,599港元起，而Wi-Fi+流動網絡型號售價則由3,599港元起，並備有銀色及太空灰可供選擇，周五起正式發售。

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記者：曾曉汶