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【望子成龍】為仔女學業搬出市區　蝕讓都照賣樓　慈父母累減40萬沽逸瓏海滙

股樓投資 18:17 2021/09/21

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常有聽聞父母為讓子女有更大更好的居住環境換樓，亦有人特地搬到名校網，而最近就有父母為方便仔女上學而由西貢搬出市區，情願將原單位蝕讓轉手。

美聯物業林莊姿表示，西貢逸瓏海滙1座低層E室，實用面積545平方呎，屬2房連多功能房間隔，擁典雅裝修，望酒店式會所及泳池景，加上項目簇新，屬西貢市新屋苑，吸引用家承接。據悉，原業主為遷就小朋友讀書，決定搬往市區優質校網地段，並以785萬元叫價放盤，後調減至770萬，最終減至745萬元成交，累減40萬，折合實用呎價13,670元。

資料顯示，原業主於2017年7月以782.83萬元購得，是次轉手帳面蝕讓約38萬元離場。

延伸閱讀︰【帶你睇盤】巴士總站上蓋　配套齊全　兩房改大一房連型格裝修【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 逸瓏海滙 美聯物業 西貢

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