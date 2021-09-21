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【高息航運股】東方海外股息率逾29厘　未來3年能否維持？

股市 18:17 2021/09/21

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疫情反覆引起全球供應鏈緊張，航運運費也水漲船高，令航運股受惠。統計6隻航運港口股，股息率普遍有5厘水平（見下圖），最高為東方海外 （00316） 連特別息派高達29厘息，但關鍵是，未來收息能否維持？下文將會拆解。

速睇航運股股息率及估值：

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行業好景，東方海外今年上半年淨利潤增長26.5倍至28.11億美元，宣派中期息1.76美元及特別息2.65美元，合計每股4.41美元，連續兩年分紅比例達100%，令股息回報率高企。

然而，100%派息率未來將不會維持，因公司已表明，自2021年度至2023年度，股息政策訂明派息比率40%，每年派發現金股息不低於4億美元（折合31.2億港元）。公司最新市值為1024億港元，按此推算，如現價買入，即未來3年「至少」享3.05厘息。

東方海外123億元訂造10艘新船舶，詳見【下一頁】

中信建投證券發表報告，預計公司2021至23年盈利為60.4億、46.8億和40.7億美元。如該行預測正確，即意味在2023年盈利下跌後，公司可派息金額亦超過16億美元，現價股息率將會是12.4厘，遠高於最壞情況3厘。

該行同時指，公司估值存在明顯低估，採用行業平均水平5.81倍，考慮港股流動性，給予5%流動性折價，對應股價407港元，即較當前股價仍有1.6倍上升空間。

摩通：對比歐洲日本同業　估值更吸引

摩通報告亦建議增持東方海外及中遠海控 （01919） ，因與歐洲和日本同業相比，估值更具吸引力。報告引述，集裝箱運輸行業報告顯示，強勁的終端需求一直是航運現貨運費持續上漲的關鍵因素，中國8月份出口額創歷史新高，反映趨勢強勁及被壓抑的需求未滿足。

相關文章：【高息股攻略】坐擁消費券受惠者＋穩定增長　這隻零售股股息率高達8厘

【高息股攻略】內地供水價格新規則　吼這隻水務股收息近4厘

想知更多高息股消息？可留意【高息股】專頁

編輯：區嘉俊

港股 收息股 航運股 東方海外（00316）
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