【全球經濟】OECD上調通脹預測　稱各國不應撤回支援經濟措施

經濟合作暨發展組織（Organization for Economic Co-operation and Development，OECD）在周二發布經濟展望報告預測，未來兩年通脹將繼續上升，預計在2021年和2022年的價格漲幅將高於大多數20國集團（G20）此前的預測。

OECD表示，全球經濟今年有望增長5.7%，較前次預測值下調0.1個百分點。研究機構對發達經濟體持有樂觀的增長預測，預計到 2022 年底，經濟活動將達到疫情前水平。OECD預期，今年美國經濟增長6.0%，較5月估值有所下調，2022年增長率將放緩至3.9%。至於中國今明兩年的經濟增長率分別為8.5%和5.8%，均持平於之前的估值。

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OECD將今年歐元區經濟增長預測上調1個百分點，增至5.3%，明年的經濟增長預測亦上調至4.6%。受商品價格上漲和供應鏈瓶頸的影響下，G20主要經濟體的通脹率預計將在今年第四季度達到4.5%。

OECD指出，復甦的速度增加了通脹壓力，迅速將價格推高至組織在疫情之前預測的水平，建議各國政府密切關注事態發展。不過報告指出，儘管通脹飆升，但各國政府和央行現在就撤回對本國振興經濟措施還為時過早。

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責任編輯：黃苑筠