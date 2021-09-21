美國驅逐德州邊境海地難民 邊防人員騎馬執鞭捱轟

過萬名海地難民近日由美墨邊境，湧入德州邊境小鎮德爾里奧。美國政府下令驅逐這批無簽證的難民，陸續派多班專機將他們遣送回海地。有相片顯示美國邊境巡邏隊人員騎馬及手執鞭子驅逐難民，做法引起爭議。

美國加派人手赴德州 處理邊境非法移民氾濫 【下一頁】

美國於過去數周期間，有超過1.2萬名海地難民抵達德爾里奧（Del Rio），他們聚集在邊境橋底露宿。有部分難民表示，海地近期發生嚴重地震加上莫伊兹（Jovenel Moise）早前遇刺身亡，他們害怕遭遣返回國。

美國政府周日（19日）起大規模驅逐海地難民，安排邊境巡邏隊人員拘捕這批難民，並派3班專機遣返難民。美國官員周一（20日）表示，已遣返超過6,000名難民。

有相片顯示邊境巡邏隊人員騎著馬及手執鞭子，試圖驅趕正在逃跑的海地難民。美國已經廢除奴隸制度，但騎馬執鞭的手法令外界聯想起多年前的黑奴待遇。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）被問到，邊防人員以上述方式驅逐難民是否恰當。普薩基表示她有瀏覽部分畫面，雖然未能掌握事情的來龍去脈，但她認為這個做法在任何情況下都不恰當。

美國最高法院駁回申請 拜登需重啟前朝移民政策 【下一頁】

美國國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）形容情況艱難及使人感到心碎。但他強調難民如非法進入美國就會被遣返，強調非法入境不會成功，更會威脅難民與家屬的生命。

馬約卡斯與美國邊境巡邏隊長（Raul Ortiz）表示，他們將會調查邊防人員騎馬驅逐難民的行為。但他們表示並無發現相片或影片中出現任何明顯錯誤行為。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲