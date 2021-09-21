【美股散戶動向】德美利證券TD亞洲客戶8月份更活躍買賣美股　最受散戶歡迎的美股有邊幾隻？（附股份）

▲ 【美股散戶動向】德美利證券TD亞洲客戶8月份更活躍買賣美股

美股今年來表現遠勝亞股，三大指數於8月更創新高。德美利證券（TD Ameritrade）亞洲區客戶的投資者動向指數 （IMXSM） 在8月份錄得7.83，按月升4.4%。期內整體客戶的投資者動向指數錄得8.38，較上月的8.24錄得輕微上升。投資者動向指數綜合大眾投資者的持倉和交易活動後，分析投資者的實際買賣行為以反映他們對市場的看法。

TD整體客戶淨買入五大美股

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德美利證券香港行政總裁梁偉基表示，投資者動向指數上升，顯示亞洲客戶增加接觸美國市場，但踏入九月，經濟數據喜憂參半和地緣政治局勢不斷出現變化，因此通脹擔憂及Delta變種病毒將成為首要考慮。

TD整體客戶淨沽出五大美股

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德美利證券整體客戶與亞洲客戶之間的投資喜好各有不同，但亦有不少共通點。其中，亞洲客戶購買了台積電（美：TSM）、輝達（美：NVDA）、騰訊控股（美：TCEHY）及新東方教育科技（美：EDU），整體客戶沒有。總體而言，亞洲客戶是淨賣家，淨賣出波動性較小的股票，同時亞洲客戶也增加了投資波動性相對較高的股票，而資訊科技是被亞洲客戶賣出最多的板塊。

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