【10月好去處】Mind HK推《我就是我》展覽 10月15日至19日期間舉行

適逢10月10日是「世界精神健康日」(World Mental Health Day)，Mind HK舉辦《我就是我：平凡人的不平凡心路歷程》展覽，將於10月15日至19日期間在上環The Wild Lot舉行，為期5日，當中展示30個精神健康復元故事，帶領參觀者透過相片和文字了解曾經經歷精神健康困擾人士的內心世界。另外，由Mind HK出版，敘述41個精神健康故事的《我就是我：平凡人的不平凡心路歷程》新書亦將在展覽中推出。

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Mind HK為《稅務條例》第 88 條下的一所註冊慈善機構，致力提高香港人對精神健康的認識和了解。機構最近以隨機抽樣的形式訪問了1,010名成年人，了解公眾對精神健康的態度以及有關議題的污名。結果顯示，當中46% 的受訪者認為導致精神疾病的主要原因是缺乏自律和意志力；更分別有23% 和 33% 的受訪者表示，他們不願意與經歷精神健康困擾的人一起工作或是住在他們的附近。這些數字表明，香港市民對精神健康的污名程度相當高，亦顯示他們對精神健康困擾的不了解。

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有見及此，Mind HK與怡和集團旗下的註冊慈善組織「思健」(MINDSET) 合作推出「我就是我」消除污名計劃，以30位Mind HK大使的精神健康故事和其復元期間的心路歷程作為主題，舉辦《我就是我：平凡人的不平凡心路歷程》公開展覽及新書發佈會。期望從不同角度提高大眾精神健康的認知，對精神健康問題建立更寬容及開放的態度，從而降低社會對精神健康的污名問題。

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責任編輯：羅浩濂