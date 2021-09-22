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美國3黑人男子專搶亞裔婦女 因為刻板印象？

環球社會熱點 09:05 2021/09/22

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美國種族問題愈趨嚴重，針對亞裔人士的罪案亦大幅上升。美國三藩市3名黑人男子，於去年底至今犯下最少70宗搶劫案被捕，主要針對亞裔女性。只因犯人認為亞裔婦女攜帶現金出門，甚少存錢入銀行，因此視她們為搶劫目標。

英青年管有種族歧視物品罪成 判讀莎士比亞 【下一頁】

加州聖克拉拉縣（Santa Clara County） 地方檢察官指，當地警局於去年年底展開跨區調查，並拘捕3名黑人男子，涉嫌在三藩市犯下超過70宗搶劫案。3名疑犯主要針對亞裔女性，他們會跟隨女子進入停車場，當她們上車後，犯人會打破車窗或強行打開車門，從乘客座位搶走銀包。

當地檢察官指，犯人認為亞裔婦女選擇攜帶現金出門，多於把現金存入銀行，因此視她們為搶劫目標。犯人在搶劫過程中拉扯或摔倒受害者，導致受害女性受傷。

美國去年亞裔襲擊激增70% 仇恨犯罪創12年新高 【下一頁】

其中兩名疑犯為23歲布蘭克斯（Derje Blanks）及24歲的羅賓遜（Anthony Robinson），兩人於9月8日被捕。期間，布蘭克斯試圖開車逃走、撞上一架警車後下車逃跑。而羅賓遜則嘗試開車逃走，衝紅燈並與另一架車相撞，導致車上一對父子受傷。

據悉羅賓遜曾向警方表示，只針對亞洲人搶劫，年齡多少並不重要。檢察官事後加控二人多一條仇恨犯罪。另一名疑犯27歲的穆迪（Cameron Alonzo Moody）其後於上周被捕，同時檢獲兩支槍枝。

責任編輯：郭麗明

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