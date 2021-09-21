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【恒大3333】恒大危機觸發內銀股沽壓　富瑞：系統性風險微、籲趁低吸內銀

股市 17:58 2021/09/21

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券商富瑞估計，恒大觸發系統性風險的機會低，應該趁低吸納內銀股；圖為恒大主席許家印。（資料圖片）

中國恒大 （03333） 債務危機懸而未決，市場憂慮恒大將觸發系統性風險，恐慌情緒由內房板塊蔓延至其他板塊，多隻中資金融股近日沽壓沉重。市場恐慌情緒升溫，但富瑞發報告指，恒大危機觸發系統性風險的機會低，反而應該趁調整低吸內銀股，預期10月底前內銀股會迎來反彈，最新將郵儲行A股（601658）加入為行業首選的個股之一。

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多隻大型內銀今日股價繼續尋底，「工中建農」中除工行 （01398） 外，其餘3隻國有內銀盤中均創逾1個月低。招行 （03968） 、郵儲行 （01658） 日內創逾1個月低後回升，全日分別微升0.3%及0.4%。

根據富瑞報告顯示，截至今年上半年，對恒大貸款最多的內銀依次是民行 （01988） 及農行 （01288） ，貸款額分別高達293億元人民幣及257億元人民幣。

若進一步以對房地產發展高貸款的比例計，則平安銀行及民行的比率分別10.6%及10.3%最高，招行7.5%，而農行的比率僅5.2%。

富瑞：恒大事件距災難式事件仍有很大距離

富瑞推算，即使恒大倒閉，對銀行整體造成的貸款虧損比率將低於30%，不足以引發系統性風險。而且，富瑞認為監管機構正密切關注恒大的事態發展，短期內有可能提出解決方案以減低對市場影響。

滙豐、貝萊德及瑞銀過去數月增持恒大債券　晨星料中央拯救恒大的可能性不大｜詳見【下一頁】

因此，富瑞判斷恒大事件距發展至災難級別仍有很大距離，又認為外資對事件的感觀過於悲觀，而招行因交投活躍而輕易成為被拋售的主要對象。相對之下，A股投資者對中國經濟及金融系統更樂觀，亦是其中一個該行更偏好內銀A股的主因。

富瑞續指，預期內銀板塊10月底前會有反彈，尤其是恒大債務問題有進展、社融重新錄得增長、財政刺激措施出台，以及強勁的季績都可能成為股價的正面催化因素。

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