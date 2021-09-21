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散戶沽貨止蝕兩日輸8萬　問可否低撈落後股摶翻身？

股市 17:30 2021/09/21

分享：

股票市場充斥不明朗負面因素，散戶投資者有不同取態：愈跌愈撈博反彈、守住手上持貨不買也不賣、急沽止蝕套現。有散戶留言指，自己在短短兩日沽清手上股票，包括騰訊 （00700） 、吉利 （00175） 、小米 （01810） 及碧桂園服務 （06098） ，虧損了8萬多元感到很心痛。不過，他未有死心，問能否買入落後股票低撈博反彈彌補損失。華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）這樣建議。立即收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》－中、港地產股冇運行 港股殘局怎收拾【按此】

Time code：

00：00 - 港股焦點速覽　中港地產股走勢

00：56 - 美股外圍急跌　避險情緒升溫

02：34 - 恐慌指數急升　資金湧入債市避險

03：36 - 恒大若真違約　高盛料挫中國經濟

03：45 - 恒大事件牽連環球股　投資者宜做淡？

06：40 - 港股上日市況速覽

07：23 - 恒指下行空間有幾多　支持位在哪？

11：29 - 恒指第四季有機會試20800點？

14：06 - 恒生科技股指數走勢點睇？

16：41 - 本地地產股負面消息多　急瀉是跌過籠？

19：58 - 港股開市前市況速報

21：09 - ET個股推介：華潤電力 （00836）

22：28 - 富力地產富力連出兩招救亡　內房企業開始整合？

25：52 - 新力控股近廿億債券下月到期　主席一度失聯

28：09 - 港股開市市況速報

29：17 - 內房系統性風險影響有幾大　散戶問招行 （03698） 應否續持有

30：54 - 股票分析：舜宇光學 （02382） 股價短線走勢

32：23 - 散戶兩日輸8萬　有冇機會低撈殘股摶翻身？

35：09 - 股票分析：FI二南恒指 （07500） 值得留意？

36：41 - 港交所 （00388） 前景如何　做淡合適嗎？

39：39 - 恒指看能否守穩24200點收市　否則未許樂觀

42：01 - 散戶3元買入恒大 （03333） 　問有機會反彈嗎？

43：57 - 投資者問手持工商銀行 （01398） 會否受恒大事件影響　要先行沽貨？

46：57 - 蒙牛乳業 （02319） 逆市強勢　前景怎看？

48：10 - 逆市揀股　可留意海底撈 （06862）

48：47 - 光大環境 （00257） 股價前景如何？

49：27 - 恒大 （03333） 一旦破產　散戶持貨會全輸？

50：54 - 第四季投資部署如何？提升現金比例？

52：18 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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