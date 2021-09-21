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【大孖沙增持】新鴻基郭老太鄺肖卿大跌市加碼6.9億增持　李嘉誠父子雙倍增持長實

股市 17:57 2021/09/21

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【新地郭老太】郭老太鄺肖卿昨再斥近6.9億增持新地　近日增持帳面累蝕486.5萬元

中方據報要求香港地產商協助解決房屋問題，香港4大發展商股價周一大跌，地產大孖沙趁大跌市加碼增持。新鴻基地產 （00016） 大股東郭氏家族郭得勝遺孀鄺肖卿（郭老太）昨日（20日）再增持新地，涉資6.86億元，鄺肖卿單日出手增持新地的金額較上周三次出手總和，還要多出近3倍。

不單，新地郭老太出手大增，連月增持長實的李嘉誠、李澤鉅父子，周一增持出手也明顯增加，李嘉誠基金會於周一（20日）增持120萬股，涉資5076萬元，增持股數為近一個月最多，較上周五增持40.4萬股，加碼近兩倍。

林鄭月娥：不便評論北京向地產商施壓傳聞 發展商願意配合公私營合作，可見【下一頁】

郭老太上周起大幅增持新地　最新帳面仍錄虧

近日本港地產股走勢仿如過山車，郭老太上周三至周五（15日至17日）連續3日增持，涉資1.97億元，平均作價105.48元。郭老太於周一以平均作價94.7981元，購入724萬股，涉資6.86億元。

以新地今日收市價96.1元計，郭老太周一增持股份後，該批新地股份單日帳面賺943萬元，但計及上周增持股份，郭家此輪增持股份帳面虧損約804萬元。

郭老太周一增持後，最新持股7.83億股新地，相當於27.03%。

一文看清券商最新地產股分析 花旗：新一屆港府可輕易通過任何土地政策，可見【下一頁】

李嘉誠父子周一增持股數為一個月高位

李嘉誠父子上周一至周五（13日至17日）都有增持長實股份，涉資1.14億元，平均作價47.48元。李嘉誠父子周一再以5076萬元，增持120萬股長實，平均作價42.2979元。

從上周一起增持計，李嘉誠父子此輪增持帳面虧791萬元。

李嘉誠基金會增持後，李嘉誠被視作持有長江實業權益由46.02%增至46.10%，李澤鉅股權由46.09%增至46.17%。李嘉誠基金會權益由 11.31%增至11.38%。

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