【新股IPO】英國保誠2378周一起招股 入場費8687元

英國保誠（新上市編號：02378）由周一（20日）起至周五（24日）招股，是次計劃發行約1.31億股股份，其中5%公開發售（包括33.57萬股僱員預留股份及97.22萬股代理預留股份），每股最高招股價為172元，每手50股，一手入場費約8,687元；10月4日掛牌；花旗、高盛、中信證券及滙豐為聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。

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保誠指，預期股份發售將可保持及提升集團財務靈活性；然而，來自股份發售的大部分所得款項淨額（約175.05億元）預期將用於贖回現有高票息債務，至於餘下所得款項淨額預期會撥入英國保誠的中央流動資金，以進一步提高英國保誠的財務靈活性。

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若以英國保誠招股價上限172元計，較該股上周五（17日）收市價157.8元高9%，發售所得款項淨額(經扣除估計包銷費用及其他應付開支後)假定為約208.50億港元(26.8億美元)。

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記者：張以正