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【公司盈警】 偉易達發盈警 料中期賺少35%至40%

股樓投資 17:19 2021/09/21

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偉易達集團（00303）發盈警，預期截至9月底止中期純利將按年下跌35%至40%，去年同期盈利為1.24億美元，純利下跌主要由於成本大幅上升及電子學習產品和電訊產品銷售額下跌。公司股價兩日累跌一成，今日（21日）收報64.8元。

公司指，全球材料供應嚴重短缺導致成本上升，特別是電子零件和塑膠材料，加上運費因集裝箱短缺而大幅上漲。與此同時，一些主要的電子零件嚴重短缺，特別是半導體，而集裝箱短缺令供應鏈受阻，導致集團付運產品給客戶的時間有所延誤。

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記者：郭秀慧

偉易達（00303） 盈警 港股 經濟 純利

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