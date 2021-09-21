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【職場熱話】返工不發一言 辭職後顯露活潑一面 網民：舊同事也能當朋友

理財智慧 19:24 2021/09/21

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每個人面對不同的事物時都會表現出不同的一面，可能平日上班的同事看似十分文靜，但私下卻有活潑的一面，近日有網民於網上討論區發文，指自己與剛辭了職的同事一同吃飯聊天，並互相在社交媒體成為了好友。

而樓主與其前同事相處過後，才發現原來她私下並不像在職場時那般的文靜，只是那位前同事不喜歡聊別人是非，因而選擇沉默。樓主不禁慨嘆，在辦公室相處幾年竟不及一餐飯的時間能去了解一個人。

【職場熱話】有同事因為讀書早走     連累別人收拾殘局       網民：是責任感問題 【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「因為有whatsapp，現時更容易與舊同事保持聯絡，最少過時過節也會問侯對方。」。「舊同事不但可以做朋友，還可以做情人。」，也有人，指「與前同事不談公事時，感覺更自在。」。

【延伸閱讀】【筍工推介】港台請助理機構傳訊主任 月薪20,035元 入職條件一覽 【見下頁

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另有網民分享，指「我在80年代識的舊同事, 其中兩個後來在我結婚時做兄弟及伴郎, 到今天仍有聯絡。」。

【職場熱話】寧願工作量多  還是開會多？  網民：想像不到一直開會如何工作？ 【下一頁

 

同場加映: 【青姐話】監管無邊界 港股新常態

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責任編輯：關海儀

 

 

 

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