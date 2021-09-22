【BNO移民英國】近半僱員寧願在家工作 或創39億經濟效益

為阻止新冠疫情蔓延，英國等國家一度推行在家工作模式。英國有研究發現，近半僱員寧願辭職亦不願重回辦公室工作。研究預料，更多民眾願意採用新工作模式或有助城鎮及村莊未來經濟有重大增長，每年或能創造3.7億英鎊（約39.4億港元）經濟收益。

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英國共享辦公空間供應商International Work Place Group（IWG）和英國奧雅納工程咨詢公司（Arup）合作研究發現，近半受訪僱員寧願辭職，亦不會選擇傳統辦公室5天工作模式。近4分3人選擇拒絕10%的加薪，亦希望能夠選擇靈活工作模式。

研究發現，由於靈活辦工模式及共享工作空間需求不斷增加，若能滿足混合工作模式需求，英國農村和郊區或能每年創造3.7億英鎊經濟收益。隨著工作模式潛在轉變，市場或可創造逾4,000個新工作崗位，支援希望減少通勤時間和居住距離辦公室較遠的員工。

倫敦附近城鎮僱員通勤時間及費用

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新辦公室需求大幅增長城鎮包括伍斯特郡（Worcestershire）的布羅姆斯格羅夫（Bromsgrove）和伊夫捨姆（Evesham）、以及白金漢郡的馬洛（Marlow），其中布羅姆斯格羅夫增幅達153%。

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IWG首席行政總監狄克遜（Mark Dixon）表示，因為過去18個月內，不少員工能夠更有效分配工作及閒暇時間，讓住宅為主的城鎮恢復生機，亦使不少企業就混合工作模式對生產力有好處有所體會，報告更反映混合工作模式對本地社區變得愈來愈重要。狄克遜預計，英國未來會出現更多具備活力﹑商業前景不俗的本地社區。

英國知名地產中介公司仲量聯行（JLL）數據顯示，直至2025年，全球30%辦公室將變成共享模式，與傳統大部分僱員在市中心辦公相比，更多員工將在離家較近的小型辦公室工作。當中，最大經濟增長將來自僱員當地開支，每年或可達1.71億英鎊（約18億港元），零售及酒店業或是最大受益對象。

責任編輯：李俊儀