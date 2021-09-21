【MPF】今年MPF整體回報暫仍升1.9% 打工仔人均賺4850元

▲ 雖然晨星指今年MPF仍升1.9%，但數據並未反映昨天環球股市陷小股災，暫難料首3季會否轉蝕。

打工仔暫且可以開開心心慶中秋，因為據晨星的最新統計，截至上周四（9月16日）為止，今年強積金（MPF）的整體回報仍升1.94%。如以截至去年底MPF總資產值11391億元，人均戶口逾25萬元資產計，業界由此推斷，年初至今MPF帳面共賺約220億元，帶挈平均每人賺約4850元。

各類資產類別中，今年的大贏家是美股，勁彈逾19%，成員若押注冠軍產品，以人均戶口逾25萬元資產計，首9個月狂賺4.8萬元。相反，如一注獨買中港股票基金，今年插水逾8%，供款人的血汗錢慘蝕逾兩萬元。惟業界以美股昨晚急瀉，料後市仍甚反覆，遂忠告打工仔宜堅守分散投資作自保。

MPF供應商淨袋171億元收益【下一頁】

至於大行的專家看法，花旗銀行指，由於未有MPF牌照，故不能評論MPF基金，但其專家對宏觀市况的看法，例如仍對明年的美股及環球股票看高一線，預計回報有單位數升幅，上班族不妨可作參考。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢說，美股近日錄得過半年以來最長跌勢。誠然，過往12個月環球股票累積回報已逾三成，當經濟復甦接近中期階段，並步向成熟，市場波動或更頻密。

惟陳正犖提醒，4大主因下仍看好美股及環球股票，料明年的回報仍有單位數升幅，包括：（1）目前環球的PMI數據增長減慢，大家要有心理準備，經濟增長可能會放緩，但不是在2022年停止；（2）在金融壓抑的世界，全球央行政策維持寬鬆，即使加息，幅度料落後於通脹，股票以外的其他投資選擇估值仍然昂貴；（3）自2020年4月以來，每當股市出現調整，許多持有現金、觀察通脹指標上升的投資者，選擇迅速入市。目前市場仍充斥大量現金，正觀望等待下一個切入點，預計這種「逢低買入」的心態或在中期內持續，直到利率顯著上升；（4）估值方面，按延伸市盈率計算，美國以外的其它市場股票，仍然比美國股票便宜得多。不過，美國股票股息率較債息率有溢價，差距優勢仍略高於1995年以來平均水平。

受託人搶推美股MPF基金【下一頁】

陳正犖預計，美國和環球股票明年或繼續提供單位數的正回報。投資者應在核心投資組合中提升質素，策略性地雙線同時部署，涵蓋長期增長型股份、以及受益於收益率曲線變陡的價值型股票。

問及港股是否已逐漸尋底值得低撈？陳正犖今午回應，內地經濟放緩，以致加強監管及改革等消息，加上個別內房出現信貸危機，拖累港股近日氣氛轉弱，預期短線還會繼續震盪，例如內地對科網行業等再收緊監管，可能還需要三至六個月時間，市場才有較清晰想法去重新估值。

不過，陳正犖說，投資者亦不用過份悲觀，經濟增長壓力加大也有好處，貨幣及財政政策環境有望趨向寬鬆，預期人行或在第四季再調低存款準備金率。況且，參考恒指在過去5年中，每個周期內回吐約60%升幅後，均會出現一些反彈。而在本周期中，恒指已經錄得類似回吐幅度，目前恒指約10.7倍預測市盈率、以及1.1倍市帳率，與往績平均水平相若，估值並不昂貴。

此外，放眼較短線，單以9月份來看，晨星指MPF平均回報下跌1.01%，而長升長有的歐美股票基金於本月也陷倒蝕逾1%。要是按MPF專家、積金評級指截至8月底MPF總額超過1.2萬億元，人均帳戶逾26萬元計，意味人均身家已倒輸逾2600元。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪