【美股焦點】美國容許接種疫苗旅客入境料11月生效　美國航空股盤前升逾1%

▲ 【美股焦點】美國容許接種疫苗旅客入境料11月生效

美國宣布放寬33個地區已完成接種疫苗旅客入境美國限制，新規定將容許現有禁止地區旅客前往美國旅行的規定。白宮稱新政策將於11月初生效，但未透露確切日期。旅遊業界預計美國飛歐洲的機票價格有望急升，平機票料難復見。旅遊概念股盤前造好，Airbnb（美：ABNB）升1.5%；波音（美：BA）、聯合航空（美：UAL）、美國航空（美：AAL）、達美航空（美：DAL）齊升逾1%。

輝瑞稱疫苗對5至11歲兒童有效，詳見【下一頁】

新規定將取代目前的制度，目前美國禁止最近14天在英國、歐盟等地區停留的人進入美國，無論有關人士是否接種過疫苗。

歐盟對上述政策調整表示歡迎，英國航空行政總裁Sean Doyle稱，美國的決定代表著「歷史性時刻」的到來，稱消費者現在可以放心訂票。



不過，目前仍有關鍵細節未清楚，例如美國將承認哪些疫苗，以及是否在所有情況下都堅持必須接種兩針疫苗，包括對先前已感染過新冠病毒的人。此外，對於會有哪些豁免條款，現在也不得而知。



不過，美國陸地邊境政策沒有改變。這表明，到11月，接受過疫苗注射的加拿大人和墨西哥人可以自由飛往美國，但是陸地邊境對非必要旅行的禁令依然有效。

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