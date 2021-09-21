【Nokia】Nokia下月舉辦發布會　料有5G中階手機＋10吋平板電腦登場

Nokia Mobile的官方Twitter今（21日）發布消息指，將於10月6日舉辦Nokia新品發布會。雖然該帖文僅以簡短句子「我們的家族正不斷壯大」（Our family keeps growing）搭配一張預熱宣傳相，未有透露推出甚麼新機資訊。不過該宣傳相片中，出現了一個比手機體積略大的白色包裝盒，似乎暗示將有新的Nokia平板電腦面世。

外媒預計，這場新品發布會推出的平板電腦，將會是HMD Global接手Nokia品牌以來，旗下第一款Android平板電腦。另據外國網站NokiaPowerUser早前報道，俄羅斯認證網站與英國零售網站上，在7月時有一款型號為「Nokia T20」的深藍色平板電腦曾短暫現身，規格資訊包括：搭載10.36吋屏幕、內建4GB記憶體與64GB儲存容量，提供WiFi及4G版。

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至於智能手機方面，預計會在該發布會同台亮相的新手機，據悉將會是一款5G中階機Nokia G50，搭載6.8吋大屏幕以及配置三主鏡頭。另一傳聞已有一陣子的旗艦機款Nokia X100，則預計可延至11月、12月才會登場。

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責任編輯：張寶燕