【樓市熱話】 五旬漢欲換同區樓 卻因要賭上儲蓄感卻步 網民：換樓並沒有意思

近日有網民於網上討論區發文，指自己年過半百，現有一個頗為滿意的單位，最近他卻希望換另一個同區質素更佳的單位，但考慮到要用上很多的儲蓄，因而感到十分糾結，於是向網民詢問意見。

樓主經歷：

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【樓市熱話】 4人單位剩下2人住 港男怕被迫遷 網民：快結婚加另一半的名 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「有能力又可以做到的話便應該去做。」，「換層質素更佳的樓日後生活更安穩。」，也有人，指「同區屋苑便不考慮換了，搬第二區才會考慮。」，「換樓要多花費數十萬，倒不如把錢拿去住靚酒店還好。」。

另有網民向樓主分析，指「不值得為一個多了十多呎的露台去換樓，你的情況只會降低了將來的生活質素，連6000元的利息也沒有，還未計稅項。」。

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責任編輯：關海儀