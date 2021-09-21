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三大難題夾撃英國 約翰遜難保今年有正常聖誕

環球社會熱點 18:17 2021/09/21

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英國憂慮冬天出現新冠肺炎疫情反彈、加上能源價格上漲，以及貨車司機人手不足，導致英國不少商品供應中斷，三大原因困擾下，使首相約翰遜難保英國今年有正常聖誕。約翰遜指，未有計劃阻礙民眾歡渡聖誕，但不排除會因應情況執行相應措施。

英國商舖恐供應短缺持續 提前開賣聖誕商品 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）抵達美國後，展開3日訪問時被問及，是否承諾不會似去年般收緊防疫措施，讓英國民眾無法歡度聖誕。他強調目前只有兩個方案，方案A是英國現階段所實施的方案、會因應新冠疫情狀況考慮採用方案B，若國民保健服務（NHS）不勝負荷，當局將實施重新多種限制，包括強制民眾戴口罩及實施疫苗護照等。

約翰遜續指，破壞民眾聖誕佳節絕對「不是計劃之內」（That is very much not the plan），但難保英國今年有正常聖誕。

近7成英國僱主擬加薪 疫情加脫歐難請人 【下一頁】

英國於上周制定了應對秋季及冬季疫情的方案A，包括為50歲或以上民眾接種新冠疫苗加強劑、以及替12至15歲青少年接種疫苗。此外，當局亦制定一系列應急計劃，包括在特定情況下強制戴口罩及恢復在家工作等。

責任編輯：郭麗明

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