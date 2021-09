三大難題夾撃英國 約翰遜難保今年有正常聖誕

英國憂慮冬天出現新冠肺炎疫情反彈、加上能源價格上漲,以及貨車司機人手不足,導致英國不少商品供應中斷,三大原因困擾下,使首相約翰遜難保英國今年有正常聖誕。約翰遜指,未有計劃阻礙民眾歡渡聖誕,但不排除會因應情況執行相應措施。

約翰遜(Boris Johnson)抵達美國後,展開3日訪問時被問及,是否承諾不會似去年般收緊防疫措施,讓英國民眾無法歡度聖誕。他強調目前只有兩個方案,方案A是英國現階段所實施的方案、會因應新冠疫情狀況考慮採用方案B,若國民保健服務(NHS)不勝負荷,當局將實施重新多種限制,包括強制民眾戴口罩及實施疫苗護照等。

約翰遜續指,破壞民眾聖誕佳節絕對「不是計劃之內」(That is very much not the plan),但難保英國今年有正常聖誕。

英國於上周制定了應對秋季及冬季疫情的方案A,包括為50歲或以上民眾接種新冠疫苗加強劑、以及替12至15歲青少年接種疫苗。此外,當局亦制定一系列應急計劃,包括在特定情況下強制戴口罩及恢復在家工作等。

